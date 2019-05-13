toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Сидорчук: Возможно и накричал на Монзуль, хочу извиниться перед ней

13 мая 09:27 145 Читати українською
Сидорчук: Возможно и накричал на Монзуль, хочу извиниться перед ней
Сергей Сидорчук / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал эпизод со скандальным штрафной, благодаря которому Заря смогла сравнять счет в матче (1:1).

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

"Возможно, на эмоциях и накричал на нее. Если она будет смотреть это, хотелось бы извиниться перед ней.

Русин взял на себя ответственность за результат в матче против Зари

Считаю, там не было фола. Я ей сказал, что нельзя за такие фолы штрафные ставить", – рассказал Сидорчук в комментарии ПроФутбол.

Напомним, Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей из-за штрафного на последних минутах (1:1).

Динамо – Заря: Русин разочаровал расточительством, желания Цыганкова мало, Силас эффектно зафиксировал нелогичную ничью

blog_ava
"С Михайличенко и Калитвинцевым будет то самое": Сабо стал на защиту Хацкевича
10:05
400
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Заря Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Екатерина Монзуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38125 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
3
час
:
21
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук