Сидорчук: Возможно и накричал на Монзуль, хочу извиниться перед ней

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал эпизод со скандальным штрафной, благодаря которому Заря смогла сравнять счет в матче (1:1).

"Возможно, на эмоциях и накричал на нее. Если она будет смотреть это, хотелось бы извиниться перед ней.

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Считаю, там не было фола. Я ей сказал, что нельзя за такие фолы штрафные ставить", – рассказал Сидорчук в комментарии ПроФутбол.

Напомним, Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей из-за штрафного на последних минутах (1:1).

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