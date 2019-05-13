Сидорчук: Можливо, і накричав на Монзуль, хочу вибачитись перед нею

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук прокоментував епізод зі скандальним штрафним, завдяки якому Зоря змогла зрівняти рахунок в матчі (1:1).

"Можливо, на емоціях і накричав на неї. Якщо вона буде дивитися, хотілося б вибачитися перед нею.

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Вважаю, там не було фолу. Я їй сказав, що не можна за такі фоли штрафні ставити", – розповів Сидорчук в коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Зорею через штрафний на останніх хвилинах (1:1).

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