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Сидорчук: Можливо, і накричав на Монзуль, хочу вибачитись перед нею

13 травня 09:25 884 Читать на русском
Сидорчук: Можливо, і накричав на Монзуль, хочу вибачитись перед нею
Сергій Сидорчук / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук прокоментував епізод зі скандальним штрафним, завдяки якому Зоря змогла зрівняти рахунок в матчі (1:1).

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

"Можливо, на емоціях і накричав на неї. Якщо вона буде дивитися, хотілося б вибачитися перед нею.

Русин взяв на себе відповідальність за результат у матчі проти Зорі

Вважаю, там не було фолу. Я їй сказав, що не можна за такі фоли штрафні ставити", – розповів Сидорчук в коментарі ПроФутбол.

Нагадаємо, Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Зорею через штрафний на останніх хвилинах (1:1).

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Зоря Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Катерина Монзуль
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