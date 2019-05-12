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Русин взял на себя ответственность за результат в матче против Зари

12 мая 12:47 314 Читати українською
Русин взял на себя ответственность за результат в матче против Зари
Назарий Русин / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Назарий Русин попросил прощения у партнеров и тренеров после ничьей с луганской Зарей.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

Молодой игрок остался недоволен своими действиями в матче 28-го тура УПЛ.

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"Хотел бы извиниться перед командой, тренерами и болельщиками. У меня было два идеальных момента. Я виноват в результате. "Бело-синий" самый сильный и спасибо за поддержку.", – сказал Русин в послематчевом комментарии для Динамомания.

Проблемы форварда с реализацией стоили киевлянам двух очков в матче с Зарей. После этого тура Шахтер оторвался уже на 11 пунктов.

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