Сидорчук указал на слабое место Динамо по мотивам матча с Рухом

Лидер Динамо Сергей Сидорчук готов к возобновлению чемпионата Украины.

"Лично я хотел бы уже начать чемпионат. Думаю, такая возможность сейчас есть. В некоторых регионах сложнее это делать, но, по моему мнению, у нас уже можно восстанавливать сезон.

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Спарринг с Рухом (0:0)? Физически мы готовы хорошо, но не хватает игрового тонуса. Думаю, когда начнем играть, это будет отображаться на действиях, но дальше втянемся и все будет нормально. Мы только две недели работаем всей командой, поэтому нужно будет время, чтобы набрать игровой тонус. Но я все равно остаюсь сторонником того, чтобы начинать чемпионат.

Нам необходимо добавить во всех компонентах. Если говорить в общем, то нужно улучшить нашу игру в защите и лучше работать с реализацией моментов, которые мы создаем", – цитирует Сидорова официальный сайт киевлян.

Напомним, УАФ планирует возобновить Премьер-лигу уже с 30 мая. После 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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