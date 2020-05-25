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Сидорчук указал на слабое место Динамо по мотивам матча с Рухом

17:04 49 Читати українською
Сидорчук указал на слабое место Динамо по мотивам матча с Рухом
Сергей Сидорчук / Фото ФК Динамо

Лидер Динамо Сергей Сидорчук готов к возобновлению чемпионата Украины.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
0
0 : 0
0
Рух
14:00 22:05:2020
завершено
 

"Лично я хотел бы уже начать чемпионат. Думаю, такая возможность сейчас есть. В некоторых регионах сложнее это делать, но, по моему мнению, у нас уже можно восстанавливать сезон.

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Спарринг с Рухом (0:0)? Физически мы готовы хорошо, но не хватает игрового тонуса. Думаю, когда начнем играть, это будет отображаться на действиях, но дальше втянемся и все будет нормально. Мы только две недели работаем всей командой, поэтому нужно будет время, чтобы набрать игровой тонус. Но я все равно остаюсь сторонником того, чтобы начинать чемпионат.

Нам необходимо добавить во всех компонентах. Если говорить в общем, то нужно улучшить нашу игру в защите и лучше работать с реализацией моментов, которые мы создаем", – цитирует Сидорова официальный сайт киевлян.

Напомним, УАФ планирует возобновить Премьер-лигу уже с 30 мая. После 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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УПЛ Динамо Киев - Рух Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев
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