Динамо вырвало бразильца из-под носа у россиян – Хацкевич сделал усилия напрасными

Киевскому Динамо пришлось выиграть жесткую конкуренцию, чтобы подписать бразильского защитника Сидклея.

Как стало известно Футбол 24 в 2018-м Динамо удалось перехватить игрока из-под носа московского ЦСКА. Россияне хотели подписать Сидклея под схему с тремя центрбеками. Однако аргументы Динамо перевесили буквально в последний момент, поэтому игрок отправился в Киев.

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Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года, но защитник так и не смог раскрыться тогда еще в команде Александра Хацкевича – игрок во всех турнирах лишь 23 раза выходил на поле в футболке киевлян (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка Украины и еще пять – Лиге Европы) и забил 1 гол.

Зимой 2020-го Динамо отправило исполнителя в аренду с правом выкупа в бразильский Коринтианс, но до паузы на карантин Сидклей не смог пробиться в основной состав, сыграв лишь в шести официальных матчах. Арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря 2020 года.

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