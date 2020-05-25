toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо вырвало бразильца из-под носа у россиян – Хацкевич сделал усилия напрасными

13:20 140 Читати українською
Динамо вырвало бразильца из-под носа у россиян – Хацкевич сделал усилия напрасными
Сидклей / фото: ФК Динамо

Киевскому Динамо пришлось выиграть жесткую конкуренцию, чтобы подписать бразильского защитника Сидклея.

Как стало известно Футбол 24 в 2018-м Динамо удалось перехватить игрока из-под носа московского ЦСКА. Россияне хотели подписать Сидклея под схему с тремя центрбеками. Однако аргументы Динамо перевесили буквально в последний момент, поэтому игрок отправился в Киев.

Бразильский тренер объяснил провалы Че Че и Сидклея в Динамо

Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года, но защитник так и не смог раскрыться тогда еще в команде Александра Хацкевича – игрок во всех турнирах лишь 23 раза выходил на поле в футболке киевлян (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка Украины и еще пять – Лиге Европы) и забил 1 гол.

Зимой 2020-го Динамо отправило исполнителя в аренду с правом выкупа в бразильский Коринтианс, но до паузы на карантин Сидклей не смог пробиться в основной состав, сыграв лишь в шести официальных матчах. Арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря 2020 года.

"Намагаюсь зрозуміти філософію Лобановського": чим у Динамо займається Гільєрмо Самсо і хто він такий?

Источник: Футбол 24
blog_ava
Семин признал, что поспешил покинуть Динамо ради Локомотива
08:27
306
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Главное ЦСКА Москва ЦСКА Москва Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
13
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук