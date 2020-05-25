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Сидорчук вказав на слабке місце Динамо за мотивами матчу з Рухом

17:04 399 Читать на русском
Сидорчук вказав на слабке місце Динамо за мотивами матчу з Рухом
Сергій Сидорчук / Фото ФК Динамо

Лідер Динамо Сергій Сидорчук готовий до відновлення чемпіонату України.

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Рух
14:00 22:05:2020
завершено
 

"Особисто я хотів би вже почати чемпіонат. Думаю, така можливість зараз є. У деяких регіонах складніше це робити, але, на мою думку, у нас вже можна відновлювати сезон.

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Спаринг з Рухом (0:0)? Фізично ми готові добре, але не вистачає ігрового тонусу. Думаю, коли почнемо грати, це буде відображатись на діях, але далі втягнемося і все буде нормально. Ми тільки два тижні працюємо всією командою, тому потрібно буде час, щоб набрати ігровий тонус. Але я все одно залишаюся прихильником того, щоб починати чемпіонат.

Нам необхідно додати у всіх компонентах. Якщо говорити загалом, то потрібно покращити нашу гру в захисті і краще працювати з реалізацією моментів, які ми створюємо", – цитує Сидорчука офіційний сайт киян.

Нагадаємо, УАФ планує відновити Прем'єр-лігу вже з 30 травня. Після 23-х турів УПЛ Динамо розташувалось на третій сходинці, поступаючись Зорі за додатковими показниками.

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УПЛ Динамо - Рух Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо Динамо
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