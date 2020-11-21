Напомним, Сидорчук оказался среди игроков, которые неделю назад сдали положительные тесты на коронавирус, находясь в лагере сборной Украины перед матчем с Германией.

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Дети Сергея решили подбодрить отца, который вынужден находиться на самоизоляции. Малыши нарисовали плакат, на котором можно увидеть мотивационные сообщения: "Папа, ты сильнейший", "Мы тебя любим", "Ты наш герой". Соответствующее фот опубликовала жена футболиста в сторис своего Инстаграма.

К слову, в нынешнем сезоне Сидорчук сыграл за киевское Динамо 11 матчей во всех турнирах, но пока не отмечался результативными действиями.

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