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Сидорчук тренировался в общей группе Динамо несмотря на слухи о переходе в Бешикташ

30 августа 22:51 58 Читати українською
Сидорчук тренировался в общей группе Динамо несмотря на слухи о переходе в Бешикташ
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук занимался с командой, хотя его активно сватают в Бешикташ.

Киевское Динамо на своем официальном сайте и в соцсетях опубликовало фото с сегодняшней тренировки. На одной из фотографий можно увидеть Сергея Сидорчука, который занимался с общей группой.

Сидорчук попрощался с Динамо, – СМИ

Напомним, ранее была информация, что капитан Динамо попрощался с командой и вскоре станет игроком турецкого Бешикташа, куда сватали и Евгения Коноплянку.

Киевская команда во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы получила в соперники Копенгаген, Мальме и Лугано.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Трансферы Динамо Киев Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев Бешикташ Бешикташ
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