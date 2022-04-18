"Отношения между Динамо и сборной Украины? И как можно на это реагировать? Конечно, я и все наши сборники очень расстроены. Думаю, произошло определенное недоразумение между УАФ и Динамо. В нашем футболе это, к сожалению, обычная ситуация. Я бы назвал это рабочими моментами. Такие были и раньше, но сейчас диалог между клубом и сборной выставили в общем. Это не совсем верно во время войны. Думаю, что все бы поладили, как и всегда. Это понимание уже есть.

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Решение ситуации? Так, как и должно было – мы едем в сборную. Знаю, что по просьбе Шахтера начало сбора смещено на 2 мая. Динамовцы, насколько мне известно, приедут на следующий день. Общались ли с тренером сборной Украины? И не раз. Не беспокойтесь, все хорошо. Все динамовцы просто мечтают, чтобы вместе со сборной Украины попасть на чемпионат мира. Это наша общая цель, особенно в это время. Мы всегда с огромным желанием приезжали в ряды национальной команды.

Кстати, у меня есть, как мне кажется, отличная идея. Закрыть эту тему, а также наш благотворительный тур по матчу… Динамо – Шахтер. Его можно сыграть в Словении. Там соберутся тренеры клубов и сборной и все пожмут друг другу руки. Думаю, будет хороший спарринг", – поделился Сидорчук в интервью Команда№1.

Напомним, игроки Динамо отправятся в расположение сборной Украины 3 мая – до этого разгорелся немалый скандал из-за того, что киевляне не хотели отпускать футболистов раньше 23 мая.

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