Журналист Игорь Бурбас рассказал детали предстоящих сборов подопечных Александра Петракова в рамках подготовки к матчу против Шотландии.

"Впереди у сборной Украины 2 сбора. Первый состоится в пригороде Любляны, второй – на Туманном Альбионе. Это будет либо база Манчестер Сити, либо сборной Англии.

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Также, в зависимости как далеко команда Гвардиолы дойдет в Лиге чемпионов и планов подготовки национальной команды Саутгейта, с одним из этих соперников рассматривается проведение последнего спарринга перед плей-офф с Шотландией", – поделился Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, сборная Украины 1 июня должна сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022. Победитель пары встретится с Уэльсом в битве за право поехать на Мундиаль в Катар.

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