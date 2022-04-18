"Відносини між Динамо та збірною України? Та як можна на це реагувати? Звісно, я та всі наші збірники дуже засмучені. Вважаю, сталося певне непорозуміння між УАФ та Динамо. В нашому футболі це, на жаль, звичайна ситуація. Я би назвав це робочими моментами. Такі були і раніше, але зараз діалог між клубом та збірною виставили на загал. Це не зовсім правильно під час війни. Гадаю, що всі би порозумілися, як і завжди. Це порозуміння вже є.

Збірна України може зіграти з Англією або Манчестер Сіті – журналіст розкрив плани Петракова

Вирішення ситуації? Так, як і повинна була – ми їдемо в збірну. Знаю, що на прохання Шахтаря початок збору зміщений на 2 травня. Динамівці, наскільки мені відомо, приїдуть наступного дня. Чи спілкувались з тренером збірної України? І не один раз. Не хвилюйтесь, все добре. Всі динамівці просто мріють про те, щоб разом зі збірною України потрапити на чемпіонат світу. Це наша спільна мета, особливо в такий час. Ми завжди з величезним бажанням приїздили до лав національної команди.

До речі, в мене є, як мені здається, чудова ідея. Закрити цю тему, а також наш благодійний тур матчем… Динамо – Шахтар. Його можна зіграти в Словенії. Там зберуться тренери клубів та збірної і всі потиснуть один одному руки. Гадаю, буде хороший спаринг", – поділився Сидорчук у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, гравці Динамо вирушать до розташування збірної України 3 травня – до цього розгорівся чималий скандал через те, що кияни не хотіли відпускати футболістів раніше 23 травня.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?