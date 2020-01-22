Сидорчук: Не припомню, когда в Динамо на тренировках был такой объем беговой работы

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от работы на первом тренировочном сборе.

"Нет, еще рано говорить, что команда выходит на пик подготовки. Мы уже набегались, надышались, однако не хватает еще взрывной скорости. Я думаю, что все это будет отрабатываться сейчас, к концу первого сбора и на втором. Скорость, частота.

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Будто бы ты все видишь, но быстро ногами сделать не можешь. А что касается физической готовности, то действительно чувствую себя хорошо, и даже поймал себя на мысли, что, когда играешь, тайм быстро заканчивается. Адаптация к тяжелым нагрузкам проходит легче.

В общем, нынешний тренерский штаб ничем не удивил на тренировочном сборе. Разве что в первые 7 дней было очень трудно из-за большого количество беговой работы. Даже не припомню, когда такое было в последний раз. Но мы прошли его хорошо, все выдержали, и это поможет нам в будущем", – поделился Сидорчук в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что киевляне во время первого тренировочного сбора провели два спарринга, сыграв вничью с Легией и минимально обыграв Нефтчи. Следующий матч "бело-синие" сыграют с Вардаром 23 января, начало в 16:00.

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