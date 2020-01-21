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Динамо подало иск в ФИФА на Сан-Паулу – бразильский клуб не рассчитался за трансфер Че Че

20:14 128 Читати українською
Динамо подало иск в ФИФА на Сан-Паулу – бразильский клуб не рассчитался за трансфер Че Че
Че Че / фото из открытых источников

Киевский клуб стремится получить деньги, которые обязался выплатить бразильский гранд.

Сан-Паулу приобрел Че Че за 5 млн евро в апреле 2019 года. Клубы договорились, что платеж будет осуществляться частями. Но руководство бразильского клуба просрочило срок очередной выплаты, информирует UOL Esporte.

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Динамо с ноября пыталось связаться с руководством Сан-Паулу, но бразильцы не реагировали на сообщение "бело-синих". Неделю назад киевляне подали иск в ФИФА с требованием повлиять на Сан-Паулу. Существует вероятность, что клуб из Бразилии получит трансферный бан, а также будет обязан выплатить штраф.

К слову, Сан Паулу испытывает серьезные финансовые проблемы – прошлый год клуб завершил с дефицитом бюджета 38,6 млн евро.

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Сан-Паулу Сан-Паулу ФИФА Трансферы Динамо Киев Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че Динамо Киев Динамо Киев
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