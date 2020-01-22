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Сидорчук: Не пригадаю, коли в Динамо на тренуваннях був такий обсяг бігової роботи

18:04 573 Читать на русском
Сидорчук: Не пригадаю, коли в Динамо на тренуваннях був такий обсяг бігової роботи
Сергій Сидорчук / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук поділився враженнями від роботи на першому тренувальному зборі.

"Ні, ще зарано говорити, що команда виходить на пік підготовки. Ми вже набігалися, надихалися, проте бракує ще вибухової швидкості. Я думаю, що все це буде відпрацьовуватися зараз, до кінця першого збору і на другому. Швидкість, частота.

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Начебто ти все бачиш, але швидко ногами зробити не можеш. А що стосується фізичної готовності, то дійсно почуваюся добре, і навіть зловив себе на думці, що, коли граєш, тайм швидко закінчується. Адаптація до важких навантажень проходить легше.

Загалом, нинішній тренерський штаб нічим не здивував на тренувальному зборі. Хіба що в перші 7 днів було дуже важко через велику кількість бігової роботи. Навіть не пригадаю, коли таке було востаннє. Але ми пройшли його добре, усе витримали, і це допоможе нам у майбутньому", – поділився Сидорчук в коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що кияни під час першого тренувального збору провели два спаринги, зігравши внічию з Легією та мінімально обігравши Нефтчі. Наступний матч "біло-сині" зіграють з Вардаром 23 січня, початок о 16:00.

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