Сидорчук может так накричать, что мало не покажется, – Шабанов о лидерских качествах капитана Динамо

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов откровенно оценил поведение Сергея Сидорчука в раздевалке и на поле.

"Не слишком ли мягкий Сидорчук для капитана? Нет. Он пользуется в коллективе большим авторитетом. Это с виду Сидорчук такой добряк. Поверьте, он может так накричать, что мало не покажется. Его все слушаются", – сказал Шабанов в интервью журналу "Футбол".

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Напомним, капитан Динамо Сергей Сидорчук в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги против Львова получил красную карточку и вынужден пропустить матч против лидера чемпионата – донецкого Шахтера. Классическое противостояние грандов украинского футбола состоится завтра, 10 ноября, в Харькове, в 17:00.

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