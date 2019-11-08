"В Карпатах всегда какой-то трэш", – Шабанов назвал виновника срыва перехода в львовский клуб

Защитник Динамо Артем Шабанов находился в шаге от переезда во Львов.

"Кто помешал переходу в Карпаты? Смалийчук. Мы обсудили одну зарплату, но потом он сказал, что я много прошу, мол, не отвечаю этой зарплате. Однако я слышал, что половине команды не меньше платили. Предложили начать с отметки в два раза ниже, а если пойдет, условия пересмотрят. Я отказался.

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Да и сам клуб, если честно, мне не импонировал. В Карпатах постоянно какой-то трэш – беспорядок, тренеры меняются несколько раз за полгода, неприветливая атмосфера", – цитирует Шабанова официальный сайт клуба со ссылкой на журнал Футбол.

В текущем сезоне УПЛ Шабанов провел 8 матчей, в которых сумел отличиться голом.

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