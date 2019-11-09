Мариуполь – Карпаты и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 14-го тура чемпионата Украины Мариуполь принимает Карпаты, Десна встретится с СК Днепр-1, а Львов сыграет против Ворсклы. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – Карпаты

Мариуполь в текущем сезоне – это нестабильный середняк, который чередует короткие серии провальных и нормальных матчей. Команда Александра Бабича не впечатляет, однако и не падает за пределы зоны еврокубкового плей-офф УПЛ, отбирая очки у ненастроенных соперников и раздавая их коллективам, которым они более необходимы. В течение пяти последних матчей азовцы добыли минимальные победы в равных матчах против СК Днепр-1 и Олимпика, уверенно разбили Колос (не без помощи арбитра), но уступили Александрии на выезде. Вот такой сейчас Мариуполь. Not greate, not terrible (с).

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Карпаты в течение последних месяцев – это коллектив, которая вот-вот обещает вернуться и который каждый раз быстро опускают на землю. После четырёх подряд поражений (в т.ч. и от перволигового Ингульца) "зелёно-белые" расписали нулевую ничью со Львовом и сенсационно отобрали очки у Динамо на выезде, однако второй состав Шахтера через неделю разгромил эту же команду – ну, практически эту же , ведь не играл талантливый голкипер Кудрик. Вместо него вышел Пидкивка, который привёз все три гола "горняков". В целом, футбол Карпат под руководством Романа Санжара нельзя назвать бездумным или бездушным, однако к возвращению на нормальный уровень его проекту ещё очень далеко.

Статистика противостояния Мариуполя против Карпат

Всего: 37 матчей, 13 побед Мариуполя, 9 ничьих, 15 побед Карпат, разница мячей 49-56.

В Премьер-лиге: 35 матчей (+12, =9, -14, 46-52)

Кадровая ситуация

Травмированные: Пидкивка, Вербный, Кириленко, Гуцуляк, Кучер (Карпаты)

Дисквалифицированы: Быков (Мариуполь)

Результативные матчи – 6 голов



07.03.1999. 16-й тур чемпионата Украины-1998/1999

Мариуполь – Карпаты – 4:2



07.03.2009. 19-й тур чемпионата Украины-2008/2009

Мариуполь – Карпаты – 1:5



21.07.2012. 2-й тур чемпионата Украины-2012/2013

Карпаты – Мариуполь – 1:5

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Карпаты

Мариуполь: Гальчук – Дава, Яворский, Чоботенко – Кирюханцев, Федорчук, Танковский, Корниенко – Чурко, Вакула, Мишнёв

Карпаты: Кудрик – Вакуленко, Халль, Веремиенко – Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клёц, Дубинчак – Деда, Лоренцен

"Изюминки"

– Голевая домашняя серия Мариуполя в ворота Карпат в Чемпионатах с марта 1999 года продолжается 16 матчей (29 голов).

– Ничейный сериал азовцев и "львов" длится 3 игры подряд, причем в каждом матче один и тот же счет – 1:1.

– Карпаты не побеждают в Чемпионате с 20 сентября 6 матчей подряд – =2-4.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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Нынешние Карпаты трудно назвать коллективом, который точно проиграет нынешнему Мариуполю. В этой встрече многое будет зависеть от настроя футболистов, хода поединка и арбитража (в матчах азовцев это актуальный вопрос). Львовяне точно должны дать бой, однако и во времена Александра Чижевского одолеть азовцев им не удалось – и это в родных стенах. На чужом поле им будет значительно труднее, поэтому небольшое преимущество всё же можно отдать подопечным Алексадра Бабича.

Львов – Ворскла

Львов в текущем сезоне выступал натужно ещё при Богдане Блавацком, а после его увольнения команда полетела на дно таблицы с такой скоростью, что можно снимать римейк "Крутого пике". При Владимире Мазяре "горожане" победили Буковину в Кубке и вылетели от Миная, а в шести матчах УПЛ львовяне потерпели четыре поражения при отсутствии побед и при одном забитом голе. Неделю назад Львов ещё и потерпел поражения от Динамо (уже без Мазяра), однако теперь у клуба новая надежда – Егише Меликян. Армянский наставник у предыдущего коуча отвечал за тактику и аналитику, а до этого неплохо работал со Сталью. Сегодня он дебютирует в качестве главного тренера "горожан".

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Ворскла – идеальный соперник для дебюта прямо сейчас (впрочем, то же самое касается и Львова). После победы над Колосом в сентябре полтавчане не выиграли ни в одном из восьми матчей УПЛ, проиграв в семи с общим счетом 2:20. Единственным успехом за этот период стала вырванная в компенсированное время ничья с Мариуполем и минимальная победа над всё тем же Колосом в Кубке. Кроме проблем в игровом плане, можно говорить и о некотором нефарте полтавчан, ведь по показателям xG в первых 13 турах они должны были забить на 5 голов больше, а пропустить – на 10 меньше. Впрочем, это также говорит о том, что Ворскла не держит удар, начиная сыпаться после первого же гола. Словом, сегодня встречаются две слабейших команды чемпионата.

Статистика противостояния Львова против Ворсклы

Всего: 8 матчей, 1 победа Львова, 2 ничьи, 5 побед Ворсклы, разница мячей – 3-8.

В Премьер-лиге: 7 матчей (+1, =2, -4, 3-7)

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Гончар (Львов)

Не сыграют по другим причинам: Якубу, Очигава, Стрижак, Артур (Ворскла; игра за молодёжку), Кане (Ворскла; в сборной Мали)

Под вопросом: Шехич, Хуанма (Ворскла)

Самый результативный матч – 5 голов

10.08.2019. 3-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Ворскла – Львов – 3:2

Ориентировочные составы на матч Львов – Ворскла

Львов: Сарнавский – Квасный, Братков, Борзенко, Люлька – Прыймак, Сабино – Шина, Пернамбукко, Педро – Ренан Абнер

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Чеснаков, Баенко, Мельничук – Петрович – Васин, Луизао, Габелок, Ребенок – Коломоец

"Изюминки"

– Львов удерживает клубную антирекордную домашнюю безвыигрышную серию в чемпионатах, которая с 10 ноября 2018 насчитывает уже 15 матчей (5 ничьих и 10 поражений).

– Общий безвыиграшный сериал Львова в УПЛ начался 31 августа и продолжается уже 8 матчей (2 ничьи и 6 поражений).

– Ворскла не знает радости побед в УПЛ с 31 августа в течение 8-ми матчей (ничья и 7 поражений).

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Обе команды входящих в топ-3 по количеству пропущенных голов и замыкают тройку наименее забивающих коллективов в текущем сезоне. Ожидать феерии в таком поединке не стоит – тут должнга случиться "классика УПЛ". Львов должен быть мотивированным из-за прихода нового тренера, а Ворскла – из-за необходимости привезти любой результат, кроме поражения. "Горожан" ничья также устроит, поэтому раздел очков выглядит вполне вероятным.

Десна – СК Днепр-1

Это может звучать смешно, но Десна после 13 туров реально претендует на серебряные медали, держась всего в одном очке от второго позиции. Конечно, черниговцы не питают иллюзий касательно финального распределения мест в зоне ЛЧ, но их результаты действительно отвечают уровню лидеров чемпионата – в частности, по количеству пропущенных голов северяне идут сразу за Шахтером, а по забитым они находятся в топ-4. При этом подопечные Александра Рябоконя уверенно играли против "горняков", били Динамо в Киеве и громили Александрию, а в последних десяти турах Десна добыла шесть побед и две ничьи. Словом, сегодняшнему сопернику черниговцев не позавидуешь.

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Михайленко рассказал, что нужно сделать СК Днепр-1 для прерывания серии поражений

СК Днепр-1 приходил к УПЛ в качестве самого прогрессивного коллектива Первой лиги, однако соперники в элите быстро поставили новичка на место. Чередуя победы, ничьи и поражения в начале сезона, днепровцы неожиданно полетели вниз, проиграв пять последних матчей в УПЛ и вылетев из Кубка от Ингульца. Особенно болезненным стал домашний разгром от Зари неделю назад – в комментариях на фансайтах даже начали раздаваться разговоры об отставке Дмитрия Михайленко. Это выглядит странно, ведь, во-первых, "желто-чёрные" дебютируют в УПЛ, а во-вторых – половина поражений вполне могла превратиться в ничьи или даже победы. Так или иначе, сейчас СК Днепр-1 нужно добыть хотя бы ничью.

Предыдущий матч. 11.08.2019. 3-й тур чемпионата Украины-2019/2020

СК Днепр-1 – Десна – 0:1

Гол: А. Филиппов, 79

Кадровая ситуация

Травмированные: Логинов, Чичиков, Кравченко (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: Батагов (СК Днепр-1)

"Изюминки"

– Проигрышная клубная рекордная серия днепровцев в УПЛ началась 29 сентября и продолжается в уже пять матчей.

– Десна может пропустить 50-й гол в УПЛ (ещё 2 мяча).

– Безничейная клубная рекордная серия СК Днепр-1 началась 26 августа и продолжается уже 7 матчей (2 победы и 5 поражений).

Ориентировочные составы на матч Десна – СК Днепр-1

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов – Филиппов

СК Днепр-1: Юрчук – Сафронов, Гуйе, Лопирёнок, Полевой – Вакулко – Коркишко, Когут, Булеца, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Днепр-1 проигрывал в матчах с равными себе при довольно достойном футболе, однако домашняя встреча против Зари завершилась разгромом – подопечным Дмитрия Михайленко даже не помогла усталость луганчан после 120 минут кубкового поединка. В матчах против грандов днепровцы также покидали поле без моментов – и даже Мариуполь уверенно побеждал новичка. Таким образом, можно констатировать неготовность СК Днепр-1 к битвам против лидеров чемпионата. Десна – фаворит противостояния, который при должном настрое уверенно разобьёт дебютанта УПЛ.

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