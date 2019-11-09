Сидорчук може так накричати, що мало не здасться, – Шабанов про лідерські якості капітана Динамо

Захисник київського Динамо Артем Шабанов відверто оцінив поведінку Сергія Сидорчука у роздягальні та на полі.

"Чи не занадто м’який Сидорчук для капітана? Ні. Він користується у колективі великим авторитетом. Це на вигляд Сидорчук такий добряк. Повірте, він може так накричати, що мало не здасться. Його всі слухаються", – сказав Шабанов в інтерв'ю журналу "Футбол".

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Нагадаємо, капітан Динамо Сергій Сидорчук у матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги проти Львова отримав червону картку і змушений пропустити матч проти лідера чемпіонату – донецького Шахтаря. Класичне протистояння грандів українського футболу відбудеться завтра, 10 листопада, у Харкові, о 17:00.

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