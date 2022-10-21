"Дружба завершается там, где один человек переходит границы свободы другого. Это фото сделал еще летом, но тогда он не знал, что 14 мая эта арка сменила название. Многие киевляне ее знали, как "арку дружбы народов". У некоторых людей очень больно понимание слова "дружба".

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Для них нормально действовать против общих правил. Переходить границы. Убивать людей. Поэтому с 14 мая 2022 у этой скульптуры новое название – "Арка Свободы украинского народа". P.S. Кто не понимает слово "дружба", тот точно не поймет и слова "свобода". Для таких людей это просто арка с загадочным названием", – поделился Сидорчук в своем Instagram.

Напомним, что 24 февраля россияне развязали полномасштабную войну против Украины. После неудачной попытки прорыва оккупанты продолжают терроризировать украинские города дронами и ракетами.

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