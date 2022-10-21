"Дружба завершується там, де одна людина переходить кордони свободи іншої. Це фото зробив ще влітку, але тоді не знав, що 14 травня ця арка змінила назву. Багато киян її знали, як "арку дружби народів". У деяких людей дуже хворе розуміння слова "дружба".

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Для них нормально діяти проти загальних правил. Переходити кордони. Вбивати людей. Тому з 14 травня 2022 року у цієї скульптури нова назва – "Арка Свободи українського народу". P.S. Хто не розуміє слово "дружба", той точно не зрозуміє і слова "свобода". Для таких людей це просто арка з загадковою назвою", – поділився Сидорчук у своєму Instagram.

Нагадаємо, що 24 лютого росіяни розв'язали повномасштабну війну проти України. Після невдалої спроби прориву окупанти продовжують тероризувати українські міста дронами та ракетами.

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