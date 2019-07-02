Сидорчук Динамо хочет вернуть себе звание чемпионов Украины независимо от того, что происходит в Шахтере

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук решительно настроен побороться за победу в чемпионате Украины.

"Лично мне было непросто оставить прошлый сезон позади. Наверное, для меня это был самый сложный сезон за все время, что я выступаю в Динамо. В психологическом плане.

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Но, в любом случае, думаю, что все ребята оставили его позади, постаравшись сделать выводы. Мы верим в свои силы, знаем, что можем показывать игру, которая будет и радовать наших болельщиков, и приносить результат. Надеюсь, что в будущем сезоне мы достигнем большего.

Если честно, то нам уж очень хочется вернуть, наконец, себе звание чемпионов Украины. Независимо от того, что происходит в Шахтере, какой у них тренер и игроки. И прошлый сезон показал, что важно не только быть сильнее своего главного конкурента в очных поединках, но и демонстрировать результат на длинной дистанции", – цитирует Сидорова Dynamo.kiev.ua.

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