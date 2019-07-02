Миколенко вошел в сотню лучших молодых игроков по версии Football Talent

Прогресс флангового защитника Виталия Миколенко не остался незамеченным.

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В рейтинге нашлось место и для левого защитника Динамо Виталия Миколенко. Он занял 90-е место. Лидерами списка стали чемпион мира Килиан Мбаппе, звезда Боруссии Д Джейдон Санчо и Кай Хаверц из леверкузенского Байера.

Благодаря удачным выступлениям за столичный гранд Миколенко добыл место и в основе сборной Украины.

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