Футболисты "бело-синих" Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Владимир Шепелев теперь могут похвастаться красивыми цифрами своей карьеры.

Динамо переиграло Рух со счетом 3:0. Этот поединок стал символическим сразу для трех игроков команды Луческу, сообщает официальный сайт клуба.

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Солидным юбилеем на этой игровой неделе может похвастаться Сергей Сидорчук, для которого эта встреча стала 200-й в УПЛ. Для Владимира Шепелева матч с Рухом стал 100-м в Премьер-лиге. А вот Георгий Бущан имеет более скромные достижения – он провел 50-й поединок в национальных чемпионатах и ​​24-й "сухой" матч в УПЛ.

Заметим, после 19-ти сыгранных туров "бело-синие" опережают Шахтер на 7 зачетных баллов на вершине турнирной таблицы украинского первенства.

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