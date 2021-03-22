Футболісти "біло-синіх" Сергій Сидорчук, Георгій Бущан та Володимир Шепелєв тепер можуть похизуватись красивими цифрами своєї кар'єри.

Динамо переграло Рух з рахунком 3:0. Цей поєдинок став символічним одразу для трьох гравців команди Луческу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Найсоліднішим ювілеєм цього ігрового тижня може похизуватись Сергій Сидорчук, для якого ця зустріч стала 200-ю в УПЛ. Для Володимира Шепелєва матч з Рухом став 100-м в Прем'єр-лізі. А от Георгій Бущан має скромніші досягнення – він провів 50-й поєдинок в національних чемпіонатах та 24-й "сухий" двобій в УПЛ.

Зауважимо, після 19-ти зіграних турів "біло-сині" випереджають Шахтар на 7 залікових балів на вершині турнірної таблиці української першості.

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