"На сегодня Луческу очень доволен Сидклеем на позиции левого защитника. Он считает, что этот футболист может существенно добавить.

Коринтианс рассчитался с Динамо за аренду Сидклея

Для Клейтона этот сбор был последним шансом проявить себя. В принципе, он себя проявил достаточно неплохо. Настолько, насколько это было возможно. Все матчи, которые мы смотрели, команда играла на фоне серьезных нагрузок. Проблемы есть, но состав стабилизируется. На втором сборе мы увидим совсем другую команду", – заявил журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, прошлый год 27-летний бразилец провел в Коринтиансе на правах аренды. Действующий контракт Сидклея с Динамо рассчитан до лета 2023-го.

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