"На сьогодні Луческу дуже задоволений Сідклеєм на позиції лівого захисника. Він вважає, що цей футболіст може суттєво додати.

Корінтіанс розрахувався з Динамо за оренду Сідклея

Для Клейтона цей збір був останнім шансом проявити себе. В принципі, він себе проявив достатньо непогано. Настільки, наскільки це було можливо. Всі матчі, які ми дивилися, команда грала на фоні серйозних навантажень. Проблеми є, але склад стабілізується. На другому зборі ми побачимо зовсім іншу команду", – заявив журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, минулий рік 27-річний бразилець провів у Корінтіансі на правах оренди. Чинний контракт Сідклея з Динамо розрахований до літа 2023-го.

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