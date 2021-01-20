Коринтианс полностью закрыл вопрос перед Динамо по долгу за аренду Сидклея.

Сидклей озвучил амбициозную цель в составе Динамо

По информации издания Meu Timao, сумма платежа составила 250 тысяч евро.

Напомним, аренда 27-летнего защитника стоила бразильцам 500 тысяч евро. Стороны договорились, что Коринтианс выплатит эту сумму четырьмя платежами в течение года, но из-за пандемии COVID-19 у клуба возникли финансовые проблемы.

Когда все платежи были окончательно просроченные, Динамо обратилось в ФИФА. Международная федерация футбола пригрозила бразильскому клубу трансферным баном и стороны возобновили договоренности по выплатам. Первый платеж в 250 тысяч евро Коринтианс отправил Динамо в октябре.

Напомним, 27-летний защитник выступал в аренде за Коринтианс в течение прошлого года. Посреди сезона бразильский клуб отказался от услуг легионера, но предоставил ему возможность тренироваться с командой. В общем Сидклей лишь 18 раз появлялся на поле во всех соревнованиях в составе Коринтианса. Сегодня защитник уже в Динамо и работает с командой на сборах.

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