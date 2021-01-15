"Надеюсь, что проведу в Динамо великолепный сезон. Я много работал над физикой, чтобы хорошо проявить себя в клубе. Я хочу играть и завоевывать трофеи с командой. Это важно для карьеры любого игрока", – цитирует Сидклея One Football.

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Заметим, 27-летний защитник выступал в аренде за Коринтианс в течение прошлого года. Посреди сезона бразильский клуб отказался от услуг легионера, но предоставил ему возможность тренироваться с командой. В общем Сидклей лишь 18 раз появлялся на поле во всех соревнованиях в составе Коринтианса.

Недавно бразилец присоединился к тренировкам с Динамо и отправится 15 января с "бело-синими" на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты, который продлится 10 дней.

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