Подопечные Мирчи Луческу провели вечернюю тренировку на клубной базе в Конча-Заспе. Всего в занятии приняли участие 27 футболистов – 4 вратаря и 23 полевых игрока, сообщает официальный сайт Динамо.

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Отметим, что вместе со всеми занимались Мохаммед Кадири и Сидклей, вернувшиеся из аренды, а также Артем Беседин, который отбыл дисквалификацию. Александр Тимчик, который вернулся к тренировкам после травмы, сделал вместе со всеми пробежку и разминку.

Во вторник команда также проведет две тренировки. В утренней примет участие группа футболистов, которая сегодня проходила медобследование. А вечернее занятие динамовцы снова проведут в полном составе.

Напомним, до 14 января команда будет тренироваться на своей базе в Конча-Заспе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты, который продлится 10 дней.

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