"Сподіваюся, що проведу в Динамо чудовий сезон. Я багато працював над фізикою, щоб добре проявити себе в клубі. Я хочу грати і завойовувати трофеї з командою. Це важливо для кар'єри будь-якого гравця", – цитує Сідклея One Football.

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Зауважимо, 27-річний оборонець виступав в оренді за Корінтіанс протягом минулого року. Посеред сезону бразильський клуб відмовився від послуг легіонера, але надав йому можливість тренуватись із командою. Загалом Сідклей лише 18 разів з'являвся на полі у всіх змаганнях у складі Корінтіанса.

Нещодавно бразилець приєднався до тренувань з Динамо та вирушить 15 січня з "біло-синіми" на перший зимовий збір в Об'єднані Арабські Емірати, який триватиме 10 днів.

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