Напомним, Коринтианс исключил бразильца из заявки на чемпионат, но позволил тренироваться до конца арендного соглашения – 31 декабря. Таким образом, защитник мог готовиться к возвращению в состав Динамо.

Сидклей официально вернется в Динамо – Коринтианс пошел на отчаянный шаг

Как сообщает globo.com, несколько дней назад Сидклей отправился в бразильский город Вила-Велью из штата Эспириту-Санту, где работал с личным тренером перед вояжем в Киев. Интересно, что когда-то Феррейра не слишком хотел возвращаться в Украину, но после прихода Мирчи Луческу в Динамо он сменил свое мнение. Сам румын тоже готов принять защитника.

К слову, Сидклей 18 раз появлялся на поле во всех соревнованиях в составе Коринтианса, однако результативными действиями так и не отметился. За бразильский клуб футболист выступает с начала 2020-го, а аренда завершится в последний день текущего года.

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