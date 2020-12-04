Сідклей індивідуально готується до повернення в Динамо
Захисник Корінтіанса Феррейра Сідклей, права на якого належать Динамо, планує повернення у Київ.
Нагадаємо, Корінтіанс виключив бразильця із заявки на чемпіонат, але дозволив тренуватись до кінця орендної угоди – 31 грудня. Таким чином, захисник мав змогу готуватись до повернення у розташування Динамо.
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Як повідомляє globo.com, кілька днів тому Сідклей вирушив до бразильського міста Віла-Велью зі штату Еспіріту-Санту, де працював з особистим тренером перед вояжем у Київ. Цікаво, що колись Феррейра не надто хотів повертатись в Україну, але після приходу Мірчі Луческу до керма Динамо він змінив свої думки. Сам румун теж готовий прийняти оборонця.
До слова, Сідклей 18 разів з'являвся на полі у всіх змаганнях у складі Корінтіанса, проте результативними діями так і не відзначився. За бразильський клуб футболіст виступає з початку 2020-го, а оренда завершиться в останній день поточного року.
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