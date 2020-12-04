Нагадаємо, Корінтіанс виключив бразильця із заявки на чемпіонат, але дозволив тренуватись до кінця орендної угоди – 31 грудня. Таким чином, захисник мав змогу готуватись до повернення у розташування Динамо.

Сідклей офіційно повернеться в Динамо – Корінтіанс пішов на відчайдушний крок

Як повідомляє globo.com, кілька днів тому Сідклей вирушив до бразильського міста Віла-Велью зі штату Еспіріту-Санту, де працював з особистим тренером перед вояжем у Київ. Цікаво, що колись Феррейра не надто хотів повертатись в Україну, але після приходу Мірчі Луческу до керма Динамо він змінив свої думки. Сам румун теж готовий прийняти оборонця.

До слова, Сідклей 18 разів з'являвся на полі у всіх змаганнях у складі Корінтіанса, проте результативними діями так і не відзначився. За бразильський клуб футболіст виступає з початку 2020-го, а оренда завершиться в останній день поточного року.

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