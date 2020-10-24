"Луческу пока знает, что делать, чтобы в Динамо все было в порядке. Относительно того, какое усиление будет зимой, я могу себе только представить.

Сидклей вернется в Динамо уже зимой, – СМИ

Во-первых, возвращается Сидклей. Луческу хорошо знает этого футболиста, поскольку внимательно следил за бразильским чемпионатом. Другие бразильские клубы дали хорошую рекомендацию Луческу по футболиста, который сейчас выступает в составе Коринтианса. И главный тренер Динамо сейчас настаивает на том, чтобы по окончании аренды Сидклей вернулся в Украину – он хочет попробовать его интегрировать в игру украинской команды.

Кроме того, Луческу будет настаивать, чтобы приобрели зимой несколько футболистов, но под конкретные позиции. Сейчас восстановился Беседин, и если он будет хорошо себя проявлять в тренировочном процессе, то вполне возможно, что проблема нападающего в Динамо может отпасть, поскольку Супряга и Беседин это два футболиста, которые будут конкурировать.

Так же нужен в опорную зону футболист, поскольку, хотя и приобрели Бэлуцэ, еще надо увидеть, как он будет выглядеть, но сам по себе Луческу считает, что в центре поля должен быть футболист, имеющий больший технический арсенал. Игрок, который сможет развернуть игру команды и вести ее. Самое главное, он должен уметь выводить мяч от центральных защитников и доводить его до группы атаки.

Насколько мне известно, Луческу выразил желание ориентироваться на бразильцев, но не на молодых, взятых на перспективу. Он будет смотреть на опытных футболистов", – сказал Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Заметим, под руководством Луческу Динамо впервые за четыре года играет в групповом этапе ЛЧ. Киевляне в первом туре проиграли Ювентусу (0:2), однако в чемпионате лидируют после 6-ти туров.

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