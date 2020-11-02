Защитник Коринтианса Феррейра Сидклей, права на которого принадлежат Динамо, не впечатлил главного тренера бразильцев.

Сидклей вернется в Динамо по завершении арендного соглашения с Коринтиансом – защитника официально исключили из заявки на чемпионат из-за решения главного тренера.

Сидклей возвращается в Динамо – бразилец проиграл конкуренцию сразу двум партнерам в нынешнем клубе

Как информирует сайт бразильского клуба, игрок может находиться в расположении команды до 31 декабря 2020 года. Чтобы полностью выполнить все пункты контракта, Коринтианс позволил Сидклею тренироваться с остальными игроками до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Луческу хочет вернуть 27-летнего защитника в Динамо, хотя тот и проиграл конкуренцию своим визави в Бразилии.

К слову, Сидклей 18 раз появлялся на поле во всех соревнованиях в составе Коринтианса, однако результативными действиями так и не отметился. За бразильский клуб футболист выступает с начала 2020 года.

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