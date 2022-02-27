"Друзі! Четвертий день я перебуваю у Гостомелі з дітьми. Зараз вимкнули електроенергію – відповідно, зв'язку більше не буде. Бережемо заряди на телефонах, тому дзвонити не треба.

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У нас поки все ок. Сидимо у підвалі – рахуємо вибухи. Ракета прилетіла прямо за паркан. Стріляють вже четверту добу, практично без перерви. Про "їдь" не пишіть – виїхати звідси неможливо. Безпечніше залишатися у підвалі. Сподіваюсь на швидкий розвиток подій. Все буде добре. Миру нам всім", – написав Ващук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Владислав у 2003 році виступав за московський Спартак, куди перейшов з Динамо зі скандалом. За російську команду він зіграв 25 матчів, в яких забив 1 гол. До початку війни з Росією Ващук був віце-президентом Асоціації пляжного футболу України.

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