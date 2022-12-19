Клуб Лозанна Уши, выступающий в Челлендж-лиге Швейцарии, постигла трагедия. Их защитник скончался во время отпуска, сообщает Blick.ch .

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Несчастье произошло во время купания в бассейне в Омане, где 25-летний спортсмен отдыхал вместе со своей девушкой. По неофициальной информации, причина смерти Алессандрини может быть связана с сердечной недостаточностью.

Воспитанник Янг Бойс выступал за Лозанну Уши с лета этого года, успел наиграть всего 6 неполных матчей. Предыдущим клубом Элии был Криенс, за который провел 57 поединков и в котором был капитаном.

Капитан в душе, красно-белая семья плачет???? ????????????.



Стадистская семья теряет друга, товарища по команде, пример для всех.



Наши мысли обращены к его семье, близким и друзьям.



Покойся с миром, Элия pic.twitter.com/ery6GHOHln — ФК Стад Лозанна Уши (@FC_SLO) 17 декабря 2022 г.

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