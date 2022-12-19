Швейцарский футболист трагически умер в бассейне – ему было 25 лет
Футбольное сообщество Швейцарии постигло горе. В вечность отошел Элия Алессандрини.
Клуб Лозанна Уши, выступающий в Челлендж-лиге Швейцарии, постигла трагедия. Их защитник скончался во время отпуска, сообщает Blick.ch.
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Несчастье произошло во время купания в бассейне в Омане, где 25-летний спортсмен отдыхал вместе со своей девушкой. По неофициальной информации, причина смерти Алессандрини может быть связана с сердечной недостаточностью.
Воспитанник Янг Бойс выступал за Лозанну Уши с лета этого года, успел наиграть всего 6 неполных матчей. Предыдущим клубом Элии был Криенс, за который провел 57 поединков и в котором был капитаном.
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