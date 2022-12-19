Швейцарський футболіст трагічно помер у басейні – йому було 25 років
Футбольну спільноту Швейцарії спіткало горе. У вічність відійшов Елія Алессандріні.
Захисник клуб Лозанна Уші, який виступає у Челлендж-лізі Швейцарії, помер під час відпустки, повідомляє Blick.ch.
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Нещастя трапилось під час купання у басейні в Омані, де 25-річний спортсмен відпочивав разом зі своєю дівчиною. За неофіційною інформацією, причина смерті Алессандріні може бути пов'язана зі серцевою недостатністю.
Вихованець Янг Бойс виступав за Лозанну Уші з літа цього року, встиг награти лише 6 неповних матчів. Попереднім клубом Елії був Крієнс, за який він провів 57 поєдинків та у якому був капітаном.
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