Захисник клуб Лозанна Уші, який виступає у Челлендж-лізі Швейцарії, помер під час відпустки, повідомляє Blick.ch.

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Нещастя трапилось під час купання у басейні в Омані, де 25-річний спортсмен відпочивав разом зі своєю дівчиною. За неофіційною інформацією, причина смерті Алессандріні може бути пов'язана зі серцевою недостатністю.

Вихованець Янг Бойс виступав за Лозанну Уші з літа цього року, встиг награти лише 6 неповних матчів. Попереднім клубом Елії був Крієнс, за який він провів 57 поєдинків та у якому був капітаном.

Capitaine dans l âme, la famille rouge et blanche pleure ???? ????????????.



La famille stadiste perd un ami, un coéquipier, un exemple pour tous.



Nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses amis.



Repose en paix Elia pic.twitter.com/ery6GHOHln — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) December 17, 2022

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