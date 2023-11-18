Отбор Евро-2024, 9 тур

Группа I

Израиль – Румыния – 1:2

Голы: Захави, 2 – Пушкаш, 10, Хаджи, 63

Удаление: Михейле, 85 (Р)

Швейцария – Косово – 1:1

Голы: Варгас, 47 – Хисени, 82

Израилю после провала в "косоварском свинарнике" нужно было обыгрывать Румынию на нейтральном поле в Венгрии. Подопечные Алона Хазана оптимистично начали встречу – 36-летний Захави открыл счет уже на 2-й минуте.

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Впрочем, это был последний успех израильтян в матче и отборе к Евро-2024. Румыны усилиями владельцев легендарных фамилий не только отыгрались, но и вырвали все 3 очка. Георге Пушкаш добивал после попадания партнера в поперечину, Янис Хаджи после перерыва установил окончательные 2:1. Отдельного внимания стоит "концерт" Валентина Михэйлэ. Форвард Пармы вышел на замену, позорно не попал в пустые ворота и оставил партнеров в меньшинстве зверским подкатом.

Швейцарцы выполнили свою задачу-минимум, расписав ничью с Косово. "Нати" также выходят на Евро и в последнем туре определят победителя группы с Румынией, у которой на 2 очка больше. У Израиля еще есть шанс в плей-офф Лиги наций, где соперником может стать Украина (если "сине-желтые" не одолеют Италию).

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