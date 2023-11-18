Состоялись очередные матчи в группе B в отборочном цикле к Евро-2024. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация, 9-й тур

Группа B

Франция – Гибралтар – 14:0

Голы: Сантос, 3 (аг), Тюрам, 4, Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 30 (пен), 74, 82, Клосс, 34, Коман, 36, 65 Фофана, 37, Рабьо, 64, Дембеле, 73, Жиру, 89, 90+1

Удаление: Сантос, 18 (Гибралтар)

Нидерланды – Ирландия – 1:0

Голы: Вегхорст, 12

Франция уже все свои задачи выполнила в этом отборе и вышла из группы. На Альянс Ривьере в Ницце французы устроили шоу для своих фанатов. Гибралтар сразу после стартового свистка потерял равновесие.

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Сначала Сантос срезал в свои ворота, а через минуту Маркус Тюрам удвоил преимущество. Спустя небольшой промежуток времени в дебютном матче отличился Заир-Эмери. А дальше был погром. До перерыва еще четыре гола получили гости. Во втором тайме французы продолжили куражиться и довели счет до неприличного. Мбаппе оформил хет-трики из ассистов и голов, а третий мяч в ворота Гибралтара Килиан забил с центра поля, что стало вишенкой на торте. В итоге Франция установила рекорд отборочного цикла и впервые "синие" в своей истории забили более 10 мячей.

Нидерландам нужна была победа, чтобы оторваться от Греции, у которой 12 баллов и третье место в турнирной таблице. А сборная Ирландии уже все шансы на выход потеряла. "Оранье" на 12 минуте открыли счет благодаря голу Вегхорста. Цифры на табло сохранились до финального свистка несмотря на то, что нидерландцы создали достаточно моментов. Ирландия за весь матч смогла пробить по воротам соперника лишь трижды.

В группе B продолжает лидировать Франция с 21 баллом. Нидерланды - вторые с 15 очками, а Греция находится на третьем месте с 12 баллами.

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