Представители сборной Израиля были шокированы состоянием поля в Приштине, на котором пришлось терпеть поражение от Косово (0:1).

"Это был скорее свинарник, а не футбольное поле. Мы знали, что будет нелегко, и в конце концов уезжаем отсюда без очков. Теперь приложим все усилия против Румынии и Швейцарии, даже после этого поражения наши шансы сильно не изменились.

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Никакого футбола здесь не было. Мы привыкли к нормальным условиям, но на таком газоне сложно показать простые вещи, даже принять мяч. Дело не в какой-то грандиозной игре соперника", – Sports Rabbi цитирует жалобы лидера израильтян Эрана Захави.

Для продолжения борьбы за Евро-2024 подопечным Алона Хазана нужно брать минимум 4 очка в матчах со Швейцарией и Румынией.

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