Відбір Євро-2024, 9 тур

Група І

Ізраїль – Румунія – 1:2

Голи: Захаві, 2 – Пушкаш, 10, Хаджі, 63

Вилучення: Міхейле, 85 (Р)

Швейцарія – Косово – 1:1

Голи: Варгас, 47 – Хісені, 82

Ізраїлю після провалу у "косоварському свинарнику" потрібно було обігрувати Румунію на нейтральному полі в Угорщині. Підопічні Алона Хазана оптимістично розпочали зустріч – 36-річний Захаві відкрив рахунок вже на 2-й хвилині.

Петраков не зміг помститися за Україну і попрощався з Євро-2024 – все зіпсував представник чемпіонату Росії

Втім, це був останній успіх ізраїльтян у матчі і відборі до Євро-2024. Румуни зусиллями власників легендарних прізвищ не тільки відігралися, а й вирвали усі 3 очки. Георге Пушкаш добивав після влучання партнера у поперечку, Яніс Хаджі по перерві встановив остаточні 2:1. Окремої уваги вартий "концерт" Валентіна Міхейле. Форвард Парми вийшов на заміну, ганебно не влучив у порожні ворота і залишив партнерів у меншості звірячим підкатом.

Швейцарці виконали своє завдання-мінімум, розписавши нічию з Косовом. "Наті" також виходять на Євро і в останньому турі визначать переможця групи з Румунією, у якої на 2 очки більше. Ізраїль ще має шанс у плей-офф Ліги націй, де суперником може стати Україна (якщо "синьо-жовті" не здолають Італію).

Нідерланди вийшли на Євро-2024, Франція влаштувала історичні 14:0 карлику