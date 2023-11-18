Отбор Евро-2024

Группа D

Армения – Уэльс – 1:1

Голы: Селараян, 5 – Тикнизян, 45+2 (аг)

Перед финальным этапом квалификации у Армении была максимально ясная, но трудная задача – обыграть Уэльс и Хорватию. У Александра Петракова был шанс отомстить "драконам", которые выбили его сборную Украины с ЧМ-2022.

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Армяне принялись за дело уже на старте домашнего матча против Уэльса. Лукас Селараян подхватил мяч после подачи углового и пробил в нижний угол. Хозяева ожидаемо отошли в оборону, не давая валлийцам даже приблизиться к воротам. Чанчаревичу только раз пришлось спасать после коварного удара Уилсона.

Подопечные Петракова не удержали преимущество до перерыва из-за курьезного автогола Тикнизяна. Робертс мощно вбросил аут, а представитель московского Локомотива не придумал ничего лучше, чем срезать мяч в свои ворота.

Армения сразу после отдыха бросилась вырывать победу, но столкнулась с нефартом. Лучший момент – перекладина и ужасное добивание Селараяна с нескольких метров. Ничья не очень радовала и Уэльс, поэтому под занавес встречи начался авантюрный размен атаками. Впрочем, счет 1:1 продержался до финального свистка. Если Хорватия сегодня одолеет слабенькую Латвию, то лишит Армению даже теоретических шансов выйти на Евро-2024. Уэльс опережает "клетчатых" лишь на одно очко, сыграв на матч больше.

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