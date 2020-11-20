Сборные Украины и Швейцарии будут иметь достаточно времени для подготовки своей аргументации относительно отмененного матча Лиги наций.

Сегодня (20 ноября) не будет решения о судьбе матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины, которое должен принять Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

"К нам относились, как к прокаженным": менеджер сборной Украины в шоке от поведения швейцарцев

Как стало известно Футбол 24 от информированных источников, в понедельник, 23 ноября, установлен дедлайн для сторон по подаче письменных объяснений. Только после этого определят дату слушаний. Существует теоретическая возможность, что решение появится на следующей неделе.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко