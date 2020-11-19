"В этом сборе я участвовал не только как очевидец, а также как непосредственный организатор, поэтому я четко понимаю все, что там происходило. Проще изложить события в хронологическом порядке. Мы прилетели в Швейцарию 15 ноября, и в аэропорту никаких проблем не было. Нас встретили, подали транспорт. Мы прибыли в отель, разместились, все было хорошо. Проблемы начались после того, как мы получили результаты тестирования. После этого швейцарцы, а именно медицинский комитет этого региона, стали вести себя несколько странно.

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От нас потребовали в предигровой день явиться в 17:00 на стадион и там еще раз пройти тесты перед тренировкой. При этом раздевалку нам не предоставляли. Это было странно, ведь команда должна комфортно чувствовать себя перед тренировкой при необходимости воспользоваться туалетом, попить чай, сделать массаж. Со своей стороны мы предложили сделать тесты в отеле в 16:00, тогда бы все успевали и тренировка не была бы сорвана.

Организаторы вроде бы пошли нам на уступки, прислали представителей лаборатории делать тесты в отель, но в 17:00. Мы сделали тесты, но, поскольку тренировка была назначена на 18:00, все пошло наперекосяк. Приехали на стадион, там были закрыты раздевалки, непосредственно перед полем игроки обули бутсы. Не было возможности воспользоваться туалетом, попить чай. Было странно и неприятно от такого дискриминационного отношения. В какой-то мере тренировка была сорвана.

Второй, очень важный момент. Мы узнали, что игра была отменена по непонятным причинам из официального письма и непосредственно от врача, главы медицинской службы кантона Люцерна. При этом врач ссылался на швейцарские законы и никоим образом не считался с Регламентом УЕФА. Нам сообщили, что мы должны находиться в 10-дневном карантине, или, в качестве уступки, нам разрешили вылететь на следующий день чартерным рейсом.

В итоге нам удалось вылететь, но рейс перенесли с 12 на 14 часов по местному времени. И вообще с нами не очень хорошо обошлись в аэропорту Цюриха. Понятно, что мы находились в карантинном состоянии, но к нам относились как к прокаженным, все происходило на расстоянии, это было очень неприятно. При этом у всех нас были негативные тесты.

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В комнате переговоров находилось все наше руководство и этот врач. Он сразу дал понять, что рассматривает эту игру исключительно с медицинской точки зрения, поэтому новости могут быть негативными для нас. Врач отметил, что руководствуется исключительно нормативными актами кантона Люцерн, согласно которым, если в команде есть инфекция, проводить игру нельзя. Хотя по Протоколу УЕФА о возвращении к игре, если у нас в команде есть 13 игроков с негативными тестами, мы можем спокойно проводить игру. К тому же, несмотря на то, что тесты были положительными даже у двух игроков, которые недавно переболели COVID-19, а потому вызывали определенные сомнения, мы предложили врачу Люцерна еще раз протестировать нас. Мы предложили сдать тесты 17-го, дождаться их результатов и 18-го сыграть матч теми игроками, которые были в Швейцарии в составе сборной Украины. Но врач не согласился на это предложение и при этом добавил, что он не против, чтобы Швейцария обыграла нас на футбольном поле, так как он является фанатом футбола и своей сборной.

Главный тренер Андрей Шевченко до последнего готовился к игре. В день матча даже состоялось предигровое совещание, оно началась в 10:30 и проходило онлайн. При этом я видел, что сборная Швейцарии так же серьезно настраивалась на игру. Поэтому я считаю, что решение властей Люцерна было неверным.

Также хочу добавить, что хозяева нам предоставили поле для тренировки в день игры очень плохого качества. Мы обращали на это их внимание, переписку вел генеральный секретарь нашей ассоциации. Швейцарцы обещали подготовить поле, но в итоге оно оказалось в столь неудовлетворительном состоянии, что существовал риск получить травму", – цитирует Таргонского официальный сайт УАФ.

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