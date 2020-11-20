Збірні України та Швейцарії матимуть достатньо часу для підготовки власної аргументації щодо скасованого матчу Ліги націй.

Сьогодні (20 листопада) не буде рішення щодо долі матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України, яке має ухвалити Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА.

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Як стало відомо Футбол 24 від поінформованих джерел, до понеділка, 23 листопада, встановлений дедлайн для сторін щодо подачі письмових пояснень. Лише після цього визначать дату слухань. Існує теоретична можливість, що рішення з'явиться наступного тижня.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка все ж вирушила додому.

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