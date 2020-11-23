Швейцарии было выгодно не дать сыграть Украине против себя, – Конопля
Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями относительно отмененного матча Лиги наций против Швейцарии.
"Возможно, это просто предвзятое отношение какое-то. Швейцарии это было выгодно – не позволить нам сыграть против себя. Они сами переживали и боялись за результат. Получится выиграть или не получится.
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Они подумали, что они так сделают легче и лучше. Подумали, раз у нас прецедент в команде, то нам выпишут "технарь", – поделился Конопля в комментарии Профутбол.
Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.
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