"Возможно, это просто предвзятое отношение какое-то. Швейцарии это было выгодно – не позволить нам сыграть против себя. Они сами переживали и боялись за результат. Получится выиграть или не получится.

Шевченко: Не может быть речи о техническом поражении Украины или Швейцарии

Они подумали, что они так сделают легче и лучше. Подумали, раз у нас прецедент в команде, то нам выпишут "технарь", – поделился Конопля в комментарии Профутбол.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко