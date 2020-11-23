"Можливо, це просто упереджене ставлення якесь. Швейцарії це було вигідно – не дозволити нам зіграти проти себе. Вони самі переживали і боялися за результат. Вийде виграти або не вийде.

Шевченко: Не може бути мови про технічну поразку України чи Швейцарії

Вони подумали, що вони так зроблять легше і краще. Подумали, раз у нас прецедент є в команді, то нам випишуть "технар", – поділився Конопля у коментарі Профутболу.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка вже вирушила додому.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка