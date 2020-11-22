"Люцерн – прекрасный город, который, к сожалению, мне не довелось увидеть. Мы все это время провели в гостинице. Та ситуация, в которой оказалась команда и которую нам организовали, была тяжелой. Мне сценарий еще не известен. В первую очередь, будут рассматривать наши доводы и они очень сильные. Я думаю, что у нашей стороны есть все, чтобы довести, что мы, как минимум, не достойны технического поражения. Я вообще считаю, что правильный исход должна решить переигровка. Мы должны сыграть этот матч и выяснить между нами, кто сильнее и должен остаться в высшем дивизионе.

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Я немного изучил инцидент с повторными положительными тестами Мораеса и Кривцова. У людей, которые переболели, еще может оставаться вирус, но он уже мертв. Они не могут никого инфицировать, но тест показывает этот вирус. Поэтому такие тесты называют ложно-положительными. Но об этом говорили только на следующий день. В день игры информация была предоставлена по-другому.

В Германии мы попали в похожую ситуацию. Мы должны были выезжать на тренировку и получили результаты тестов. Нас попросили подождать. При этом мы выехали через час, пресс-конференция состоялась и мы переодевались в нормальных раздевалках. Для нас сделали все, чтобы команда комфортно себя чувствовала.

В Швейцарии такого не было: была отменена пресс-конференция, попросили переодеваться в отеле, не пустили в раздевалку, чтобы ребята могли переодеть бутсы. Даже, если они сильно переживали из-за того, что ребята были инфицированы... Та же ситуация была и у швейцарской команды, у них тоже были несколько игроков с положительными тестами. Весь мир переживает этот момент. Мы должны быть более открытыми, осознавать эту ситуацию. Болезнь – это нормальная ситуация. Для меня было очень странным такое поведение. Мне это не понравилось.

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Я однозначно могу сказать, что мы полностью выполнили протокол. У нас было достаточное количество игроков, чтобы провести матч в тот день и на следующий день. Я думаю, что нашей вины однозначно нет. Комиссия будет разбираться и она обязана принять правильное решение. От него будет зависеть будущее многих ситуаций, который мне даже не хотелось бы представлять.

УЕФА должен определиться для себя. Если есть даты для переигровки, это был бы лучший вариант. Она должна быть сыграна с точки зрения фейр-плей. Весь смысл в этом – судьба матча должна решиться в игре. Если для этого нет свободного времени, для этого есть другие механизмы. Но о техническом поражении одной или другой команды речи не может быть. Ни Украина, ни Швейцария не должны получить техническое поражение. Это будет неправильно", – сказал Андрей Шевченко в эфире программы Великий Футбол.

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