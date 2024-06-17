Наполи и Милан отправили своих скаутов на матч Румыния – Украина для оценки 26-летнего нападающего. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport и Tuttosport.

Жирона назвала четкую цену за Довбика, которая удивила Атлетико

Довбик начнет игру в старте. Вокруг форварда Жироны и без того хватает "покупателей" – Атлетико, Барселона, Арсенал, итальянские гранды. Удачное выступление на Евро может еще больше поднять спрос на украинского Пичичи.

Напомним, после Румынии наша сборная встретится со Словакией (21 июня) и Бельгией (26-го).

Атлетико разобьет копилку ради Довбика – Симеоне поставил дедлайн, но все зависит от Украины на Евро