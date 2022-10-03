Тренерский штаб Шахтера во главе с Игорем Йовичевичем вместе с командой отправился в Мадрид на противостояние 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В Мадрид вылетела делегация "горняков" в составе 27 футболистов, сообщает пресс- служба клуба . Столько игроков было в обойме на матчи против Селтика (1:1) и РБ Лейпциг (4:1).

Реал – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Полный список Шахтера на матч с Реалом:

Голкиперы: Трубин, Пятов, Пузанков, Шевченко;

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик;

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк;

Форварды: Траоре, Сикан, Кулаков.

Напомним, матч Реал – Шахтер состоится в среду, 5 октября, в 22:00 по Киеву. Обе команды подходят к поединку в статусе лидеров группы.