Реал – Шахтер: "горняки" без потерь отправились на матч Лиги чемпионов – список игроков
Тренерский штаб Шахтера во главе с Игорем Йовичевичем вместе с командой отправился в Мадрид на противостояние 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В Мадрид вылетела делегация "горняков" в составе 27 футболистов, сообщает пресс-служба клуба. Столько игроков было в обойме на матчи против Селтика (1:1) и РБ Лейпциг (4:1).
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Полный список Шахтера на матч с Реалом:
Голкиперы: Трубин, Пятов, Пузанков, Шевченко;
Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик;
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк;
Форварды: Траоре, Сикан, Кулаков.
Напомним, матч Реал – Шахтер состоится в среду, 5 октября, в 22:00 по Киеву. Обе команды подходят к поединку в статусе лидеров группы.
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